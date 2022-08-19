В Верхней Пышме осудят мужчину, укравшего пенсию у двух инвалидов

Украденное преступник потратил на личные нужды, в том числе на продукты и спиртное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме осудят 42-летнего местного жителя, который украл пенсию у семейной пары с ОВЗ. Во время разбирательства выяснилось, что 11 мая мужчина пришел в гости к своим знакомым супругам, которые являются инвалидами первой группы.

- Узнав, что супруги получили пенсию, злоумышленник решил тайно похитить их денежные средства. Для этого он вышел из квартиры и, дождавшись, пока супруги уснули, вернулся и похитил из кошелька потерпевшего 43 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свою добычу преступник потратил на личные нужды, в том числе на продукты и спиртное. Уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину» направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.