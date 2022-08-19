Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась в два раза

По состоянию на 19 августа, зарегистрировано три природных пожара. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки площадь лесных пожаров сократилась в два раза. Сообщается, что специалисты авиалесоохраны держат под контролем ситуацию с возгораниями на территории региона: очаги оперативно выявляются, локализуются и ликвидируются.

- По состоянию на 19 августа, зарегистрировано три природных пожара, все они локализованы и не распространяются. Возгорания зафиксированы в Березовском городском округе и под Екатеринбургом. Их площадь составляет около 18 гектаров, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу держать под постоянным контролем вопросы пожарной безопасности в лесах региона

- Общая численность группировки, которая при необходимости может быть задействована, – 4,5 тысячи человек. Количество техники – две тысячи единиц, - добавили в департаменте.