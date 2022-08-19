Первоуральца отправили на принудительное лечение за попытку ограбить два банка с игрушечным пистолетом

Мужчину обвинили по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске 38-летнего местного жителя отправили на принудительное лечение после двух его попыток ограбления банков с игрушечным пистолетом. Его обвинили по статье «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия».

Первый случай произошел 24 февраля этого года. Чтобы его не узнали, уралец надел медицинскую маску и перчатки, а также куртку с капюшоном. В таком виде он посетил кредитную организацию на улице Ватутина.

- Подойдя к бронированному стеклу, он направил на кассира игрушечный пистолет и потребовал передать денежные средства в рублях и иностранной валюте, называя при этом не круглые конкретные суммы, на общую сумму свыше трех миллионов. После отказа он сбежал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Схожее преступление он совершил 21 марта в другом банке на той же улице Ватутина. Только в этот раз он запросил больше 19 миллионов, но снова получил отказ и скрылся.

Эксперты признали, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и не осознавал опасности своих действий.