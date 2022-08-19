Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 6:11

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Бабушкина

Там ремонтируют тепломагистраль
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Участок перекроют специалисты ООО «УралРос»

Участок перекроют специалисты ООО «УралРос»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки ограничения движения по улице Бабушкина. Дорогу теперь откроют только 20 сентября, сообщает мэр.

Участок перекроют специалисты ООО «УралРос». Перекрытие будет действовать на участках от дома №12 до дома №16, от дома № 18 до № 22 и от дома № 24 до № 30. Там будут ремонтировать тепломагистраль.

Организация просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что улица Бабушкина будет закрыта с 10 июня по 28 августа.