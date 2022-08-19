В Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Бабушкина

Участок перекроют специалисты ООО «УралРос» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки ограничения движения по улице Бабушкина. Дорогу теперь откроют только 20 сентября, сообщает мэр.

Участок перекроют специалисты ООО «УралРос». Перекрытие будет действовать на участках от дома №12 до дома №16, от дома № 18 до № 22 и от дома № 24 до № 30. Там будут ремонтировать тепломагистраль.

Организация просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что улица Бабушкина будет закрыта с 10 июня по 28 августа.