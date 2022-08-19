Топ-5 лучших мест для рыбалки в Свердловской области – big data Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Tele2 проанализировала активность абонентов и на основе обезличенных больших данных определила 5 самых привлекательных мест для рыбной ловли в Свердловской области. В рамках исследования рассматривали разные водные природные объекты – реки, озера, водохранилища. Главными критериями отбора были наличие качественной связи и быстрого мобильного интернета и, конечно же, хороший клев. Для анализа был взят текущий год – период с января по июль.

Рейтинг возглавило Волчихинское водохранилище – в июле 2022 года здесь было зафиксировано более 3 тысяч любителей рыбалки. Сюда ездят за карасями, щукамии судаками.

Рефтинское водохранилище уверенно занимает вторую строчку в рейтинге любимых мест для рыбалки у абонентов Tele2. В июле более 2-х тысяч человек приезжали за охотой на окуня ерша, судака и другие виды рыбы. Третье место рейтинга досталось Калиновским разрезам. Здесь уральцы чаще всего ловят карпа, карася, леща и даже форель. Главное преимущество локации – расположение в черте города, горожане особенно ценят это место за возможность отдохнуть и порыбачить после трудового дня. Поймать трофей мечты уральцы пытаются и на Калиновских разрезах. Следующий в рейтинге – Верх-Нейвинский пруд. В июле здесь побывало около тысячи рыбаков. Озеро Багаряк замыкает топ-5 рыбных мест в Свердловской области. Тут можно поохотиться на щук, окуней, карасей, линей и карпов.

Даже зимой рыбалка является популярным занятием на Среднем Урале. Исследование показало, что количество рыбаков в январе незначительно меньше, чем в июле. И летом, и зимой топ-5 локаций для рыбалки остается без изменений.