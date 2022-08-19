Ко Дню города выпустят открытки с видами Екатеринбурга

Почта расширила ассортимент открыток с видами столицы Урала до нескольких десятков наименований. Фото: «Почта России»

Ко Дню города, который пройдет 20 августа, в Екатеринбурге выпустят открытки с видами города. Их можно будет отправить по почте. Об этом сообщает «Почта России».

- В день города в здании Главпочтамта Екатеринбурга можно будет отправить почтовую открытку с видами уральской столицы и оттиском памятного спецштемпеля «Гордость Урала», - говорится в сообщении.

Отправить открытки 20 августа можно будет с оттиском памятного спецштемпеля «Гордость Урала». Фото: «Почта России»

Ко Дню города почта расширила ассортимент открыток с видами столицы Урала до нескольких десятков наименований. Видовые открытки выполнены на основе рисунков екатеринбургских художников и дизайнеров в разных стилях и направлениях. На них изображены основные достопримечательности и панорамы.

На открытках изображены достопримечательности Екатеринбурга. Фото: «Почта России»

Ранее, в 2021 году, в честь Дня города «Почта России» выпустила открытки с рисунками детей. Все желающие могли получить их на Главпочтамте, подписать и бесплатно отправить.