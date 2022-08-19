Деньги выделены за счет средств резервного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению Евгения Куйвашева Екатеринбург получил 243 миллиона рублей на завершение строительства нового корпуса гимназии №120. Планируется, что учебное заведение сможет принять школьников уже в конце этого года. Деньги выделены за счет средств резервного фонда.

- Новый корпус гимназии в Екатеринбурге на улице Степана Разина - это здание переменной этажности, рассчитанное на 600 мест. С основным зданием школы его свяжет теплый наземный переход. Проектом предусмотрено обустройство актового зала, столовой и мультимедийной библиотеки, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также запланировано благоустройство школьного стадиона: здесь появятся площадки для общей физической подготовки, игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол, а также беговые дорожки.

- Школа расположена в активно застраивающемся районе Южного автовокзала. Ожидается, что появление нового корпуса заметно разгрузит образовательные учреждения района, - добавили в департаменте.