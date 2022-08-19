В Екатеринбурге открылся второй «Сима Ленд»

Открытие было техническим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся второй гипермаркет «Сима Ленд». Он находится в ТЦ VEER Mall на Эльмаше. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил представитель магазина.

- Это было чисто техническое открытие, - рассказали там.

Дата официального торжественного открытия пока неизвестна.

Ранее стало известно, что новые площадки компании «Сима Ленд» хотят построить в поселке Полевом и в районе поселка Патруши. Компания купила землю для строительства нового производственно-логистического комплекса. К нему даже хотят провести железнодорожные пути. Также компания думает над концепцией новых производственно-складских и офисных площадей в районе поселка Патруши.