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Общество19 августа 2022 5:23

В Екатеринбурге открылся второй «Сима Ленд»

Он находится в ТЦ VEER Mall
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Открытие было техническим

Открытие было техническим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся второй гипермаркет «Сима Ленд». Он находится в ТЦ VEER Mall на Эльмаше. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил представитель магазина.

- Это было чисто техническое открытие, - рассказали там.

Дата официального торжественного открытия пока неизвестна.

Ранее стало известно, что новые площадки компании «Сима Ленд» хотят построить в поселке Полевом и в районе поселка Патруши. Компания купила землю для строительства нового производственно-логистического комплекса. К нему даже хотят провести железнодорожные пути. Также компания думает над концепцией новых производственно-складских и офисных площадей в районе поселка Патруши.