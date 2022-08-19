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Общество19 августа 2022 5:21

Строительство скоростной трассы «Казань – Екатеринбург» начнется уже в октябре этого года

Аукцион на поиск подрядчика размещен на сайте госзакупок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Закончить стройку должны до 30 октября 2025 года

Закончить стройку должны до 30 октября 2025 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство скоростной трассы «Казань – Екатеринбург» начнется уже в октябре этого года. На первом этапе работ запланировано возведение обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане протяженностью 26,8 километров.

Аукцион на поиск подрядчика размещен на сайте госзакупок. Заказчиком является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Стоимость работ – 5,9 миллиарда рублей.

Закончить стройку должны до 30 октября 2025 года.

Напомним, управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало результаты историко-культурной экспертизы территории под зонами придорожного сервиса, которые расположатся на скоростной трассе М-12. Согласно заключению, исторических памятников и археологических артефактов под будущей дорогой не выявлено.

Участок скоростной трассы «Москва-Казань-Екатеринбург» пройдет по территории Среднего Урала. Многофункциональная зона придорожного сервиса разместится на двух площадках по 18 гектар с каждой стороны трассы.