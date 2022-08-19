В Екатеринбурге рецидивист с ножом в руках отобрал у мужчины смартфон и сбежал

Злоумышленник не стал отпираться и дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист с ножом в руках отобрал у 41-летнего местного жителя телефон и сбежал. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что инцидент произошел накануне на улице Краснофлотцев, также он сумел описать налетчика.

- Сыщики уголовного розыска достаточно быстро установили и задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу 28-летний местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник не стал отпираться и дал признательные показания, рассказав, что успел продать похищенный гаджет, а полученные деньги потратил на свои нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.