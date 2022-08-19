Певица Монеточка выложила в социальные сети фотографии новорожденной дочери

Фото: социальные сети Елизаветы Гырдымовой

Популярная певица из Екатеринбурга Монеточка, которая накануне впервые стала мамой, выложила в социальные сети фотографии новорожденной дочери.

- Сущность в виде гномика, - иронично подписала снимки исполнительница.

Примечательно, что фанаты обратили внимание на голубой цвет одежды малыша и стали интересоваться, не родился ли у нее мальчик. А вот другие поклонники удивлялись, что знаменитость не стала скрывать лицо младенца смайликом, как это делают многие.

- Нет, это все еще девочка. Просто ей идет голубой цвет, - ответила позже певица в сторис Instagram (деятельность запрещена на территории РФ. - Прим. ред.).

Напомним, роды Елизаветы Гырдымовой, так на самом деле зовут певицу, проходили в Вильнюсе. Отцом ребенка стал продюсер Виктор Исаев.