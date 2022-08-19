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Происшествия19 августа 2022 2:41

В Екатеринбурге иномарка сбила 14-летнюю девочку на арендованном самокате

Школьницу увезли в больницу с открытым переломом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 14-летняя девочка на арендованном самокате Whoosh попала под колеса иномарки Citroen C-Elysee, когда пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла вечером, 18 августа на улице Палисадной в районе дома № 2.

- В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, управлявшая электросамокатом. С открытым переломом костей правой голени доставлена в больницу, госпитализирована, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мама пострадавшей школьницы рассказала автоинспекторам, что ее дочь с разрешения взяла электросамокат и поехала на нем к друзьям.

- За рулем машины находился 34-летний мужчина, имеющий стаж вождения 14 лет. Он пояснил, что девочка на электросамокате неожиданно выехала на проезжую часть вблизи регулируемого перекрестка, - добавили в ГИБДД.