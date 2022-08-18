Шесть городов Свердловской области выиграли гранты на благоустройство

В Туринске реализуют проект «Дерево жизни». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть городов Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройство. По словам главы региона Евгения Куйвашева, количество населенных пунктов с каждым годом увеличивается.

- В Ревде начнется благоустройство Чеховского проспекта, в Асбесте обустроят городской парк «Огненная саламандра», в Березовском – улицу Театральную. Они получат по 95 миллионов рублей, - сообщила губернатор Свердловской области.

Также власти Заречного за 85 миллионов на берегу водохранилища создадут эко-парк, а в Кировграде, получив 70 миллионов, займутся реконструкцией улицы Свердлова. В Туринске реализуют проект «Дерево жизни» — благоустроят улицу Горького и прилегающие территорий.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в 2023 году мэрия потратит шесть миллионов рублей на благоустройство летнего парка Уралмаш. В этом году он занял второе место по программе ФКГС, причем с минимальным отставанием. Местные жители расстраивались из-за этого проигрыша.