Под Нижним Тагилом в обмелевшей реке погибла рыба

Рыбе не хватает кислорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Нижним Тагилом жители пожаловались на обмелевшую реку Нейву, которая протекает через деревни Горноуральского округа. Как сообщает издание TagilCity, из-за малого объема воды в водоеме погибла рыба, а многие животные лишись дома.

- Рыбе не хватает кислорода. Она подохла и плавает к верху брюхом. Также возле водоема селились ондатры и бобры. Там, где были их домики, сейчас сухо, - рассказала местная жительница Ольга.

Жители предполагают, что всему виной либо жара, либо золотодобытчики, которые работают около реки.

Ранее мы писали, что в Свердловской области зафиксировано рекордное за 90 лет наблюдений обмеление рек. К примеру, в реке Тагил сейчас уровень воды на пять сантиметров ниже нижней планки. Уровень воды в некоторых уральских реках ниже в два-три раза минимальных значений нормы.