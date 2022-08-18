В Первоуральске ищут 28-летнюю женщину с тату короны на руке

В день пропажи она была одета в салатовую футболку. Фото: поисковой отряд «Abris»

В Первоуральске ищут пропавшую Шеленину (Сыроватскую) Татьяну Вячеславовну. Как сообщает поисковой отряд «Abris», о местонахождении 28-летней женщины ничего неизвестно с 16 августа.

В день пропажи она была одета в салатовую футболку, легинсы по типу джинсы с прорезями на коленках, темно-синюю кофту с капюшоном и белые кроссовки Adidas с розовыми полосками по бокам.

Особые приметы:

Рост: 168 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: темный

Цвет глаз: серо-голубой

На запястье левой руки тату в виде короны.

Всем, кому-либо известно о местонахождении Шелениной (Сыроватской) Татьяны Вячеславовны, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, либо инфоргам поиска Алене +7(922) 141-93-07, Андрею +7(961) 767-17-49.

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