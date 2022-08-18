В Нижнем Тагиле хулиганы испортили автомобиль с Z-символикой

Фото: «Перец | Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле хулиганы испортили автомобиль с символом Z. Как сообщает хозяйка машины в сообществе «Перец | Нижний Тагил», неизвестные облили ее собственность, которая стояла на улице Зари, черной краской.

- Сегодня утром, выйдя к машине, мы обнаружили, что вандалы-гадёныши пытались закрасить наше мнение о взаимоотношениях России и Украины, - написала подписчица.

Ранее мы писали, что в ночь на 12 августа в 2:18 был совершен поджог автомобиля Mitsubishi Lancer X по адресу улица Крауля, 84. Как рассказывает пострадавшая Полина Перина, она проснулась из-за сработавшей сигнализации от машины и услышала какие-то хлопки, разбудила мужа Сергея, он вышел на балкон и увидел, что машина горит.