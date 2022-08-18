Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 17:26

Власти Нижнего Тагила определились с подрядчиком на ремонт Молодежного театра

Компания реконструирует здание за 317 миллионов рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Изначально цена контракта была выше.

Изначально цена контракта была выше.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила определились с подрядчиком на ремонт Молодежного театра. Как сообщает издание TagilCity, предприятие ЗАО «Стройкомплекс» реконструирует здание за 317 миллионов рублей.

Изначально цена контракта была выше, но из-за роста сметы на оборудование, она снизилась. По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, первоначальная сумма увеличилась почти на 100 миллионов рублей.

По контракту подрядчик должен будет отремонтировать фасад, кровлю, выполнить внутреннюю отделку, обустроить пандусы для инвалидов и заменить окна, двери.

Помимо этого, ЗАО «Стройкомплекс» облагородит прилегающую территорию и оборудует сцену.