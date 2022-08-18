Изначально цена контракта была выше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила определились с подрядчиком на ремонт Молодежного театра. Как сообщает издание TagilCity, предприятие ЗАО «Стройкомплекс» реконструирует здание за 317 миллионов рублей.

Изначально цена контракта была выше, но из-за роста сметы на оборудование, она снизилась. По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, первоначальная сумма увеличилась почти на 100 миллионов рублей.

По контракту подрядчик должен будет отремонтировать фасад, кровлю, выполнить внутреннюю отделку, обустроить пандусы для инвалидов и заменить окна, двери.

Помимо этого, ЗАО «Стройкомплекс» облагородит прилегающую территорию и оборудует сцену.