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Общество18 августа 2022 16:41

В Екатеринбурге внезапно уволился начальник уголовного розыска

Мужчина написал рапорт после разговора с боссом
Анастасия БАШКИРЦЕВА
До пенсии подполковника оставалось четыре года.

До пенсии подполковника оставалось четыре года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге внезапно уволился начальник уголовного розыска Александр Мухин. По словам источника Е1, подполковник положил рапорт на стол еще в начале августа после беседы с главой полиции города Игорем Озеровым.

По словам коллег Александра Мухина, уволившийся полицейский был хорошим начальником, но «слишком близко всё принимал к сердцу». До пенсии подполковника оставалось четыре года, обычно сотрудники УМВД не покидают пост до «заслуженного отдыха».

- В случае конфликтов можно уйти на больничный или перевестись. Но, видимо, он не мог или не хотел больше терпеть, - сообщил собеседник издания.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге.