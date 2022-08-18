В Нижнем Тагиле закроют улицу Балакинскую до 22 августа

«Тагилэнерго» установит до 19 августа дорожные знаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 19 по 22 августа закроют для движения улицу Балакинскую. По данным постановления городской Администрации, на участке от улицы Черноморская до улицы Шаумяна будут ремонтировать теплотрассу.

Предприятие «Тагилэнерго» установит до 19 августа необходимые дорожные знаки.

Ранее мы писали, что в трамваях Нижнего Тагила осенью 2022 года появится единый билет. Горожане смогут оплачивать проезд один раз, даже если пересаживаются на другой маршрут. Об этом на совещании по транспортным вопросам сообщил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов