В Екатеринбурге ищут пропавшего 50-летнего мужчину

В день пропажи он был одет в зеленую футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Антонова Вячеслава Васильевича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 50-летнего мужчины ничего неизвестно с 11 августа.

В день пропажи он был одет в зеленую футболку, черные сланцы и черные брюки.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: русый с проседью

Цвет глаз: карий

Всем, кому-либо известно о местонахождении Антонова Вячеслава Васильевича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.

Ранее мы писали, что в Качканаре ищут пропавшую Суслову Галину Семеновну. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 92-летней пенсионерки ничего неизвестно с 17 августа 2022 года.