Магазин «Дочки-Сыночки» получил штраф за нереализованный подарочный сертификат

Суд Асбеста поддержал права женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд обратилась жительница Асбеста. По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в январе 2022 года она решила потратить подаренный ей сертификат на 10 тысяч рублей в «Дочки-Сыночки», но, придя в магазин, который находился в екатеринбургском «Фан-Фане», обнаружила пустые полки.

- Осуществить регистрацию в приложении и оформить заказ не смогла, сайт не работал. На выставленную претензию на официальном сайте ответ не последовал, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Суд Асбеста поддержал права женщины и оштрафовал «Дочки-Сыночки» на 24,5 тысячи рублей, включая в эту сумму стоимость сертификата, моральную компенсацию и возмещение судебных расходов.

Ранее мы писали, что в уральской глубинке, деревне Поварня Белоярского района, специалисты Роспотребнадзора оштрафовали продуктовый магазин «Монетка», который не соблюдал меры санбезопасности в эпоху коронавируса.