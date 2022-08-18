День города в Екатеринбурге начнут отмечать в пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

День города 2022 в Екатеринбурге начнут отмечать в пятницу, 19 августа. В этот день в центре столицы Среднего Урала пройдет несколько развлекательных мероприятий. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

- Мы не задействуем впервые Исторический сквер для проведения массового мероприятия. Там ведутся капитальные ремонтные работы перед 300-летием Екатеринбурга. Основная сценическая площадка будет около Театра Драмы, - рассказывает Илья Марков. - Пробуем несколько новых форматов с прицелом на юбилей города. Какая-то часть мероприятий, которые мы пробуем в этом году, будет часть программы праздничных мероприятий в 300-летний юбилей Екатеринбурга.

Праздничные мероприятия ко Дню города в Екатеринбурге в пятницу, 19 августа 2022 года:

- В 19 часов на площади 1905 года – показ коллекции екатеринбургских дизайнеров на фестивале «Атмофест», где разместились пять садов. Это открытый fashion-показ.

- Можно доехать до Верх-Исетского пруда, где в самом разгаре будут соревнования по парусному спорту.

- В пятницу и субботу на акватории Городского пруда пройдут соревнования по аквабайку. Это большие российские соревнования.

- В 18:30 на Октябрьской площади пройдет концерт коллективов Свердловской филармонии. Здесь выступят два оркестра – Уральский симфонический оркестр и Молодежный симфонический оркестр с программой и солистами. Два больших отделения от классики до рока, будет и современная, и академическая музыка.