Житель Камышлова перевел телефонным мошенникам 400 тысяч рублей

За два дня мужчина совершил 30 транзакций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове 60-летний мужчина подарил 435 тысяч рублей телефонным мошенникам. Они убедили его оформить два кредита. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

- Пострадавшему поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил, что к нему в отделение пришел молодой человек, являющийся племянником заявителя, имеющий генеральную доверенность и сделал заявку на оформление кредита, - говорится в сообщении.

Мужчина заявил, что у него нет племянника, и он не давал никому доверенности. Аферисты посоветовали уральцу обратиться в отделение банка и взять кредит на 250 тысяч рублей. При этом ему не нужно было рассказывать о ситуации сотрудникам кредитной организации.

В этот же день пожилой мужчина взял кредит и снял деньги. Затем он перевел их мошенникам через банкомат на разные абонентские номера. На следующий день свердловчанина убедили взять еще один кредит на 200 тысяч рублей. Он выполнил инструкции мошенников.

За два дня житель Камышлова за 30 операций перевел на разные абонентские номера на сумму 435 тысяч рублей. Затем аферисты пытались убедить мужчину взять еще кредит на 100 тысяч. Только тогда мужчина понял, что его обманывают.