В Академическом мужчина пытался поджечь кафе

Веранда пострадал, а само кафе - нет. Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

В субботу, 13 августа в Академическом районе Екатеринбурга мужчина пытался поджечь кафе по адресу: улица Краснолесья, 49.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку поджога. На кадрах видно, что мужчина целенаправленно пытается поджечь пластиковую сетку, покрывающую веранду. Огонь не успел перекинуться на здание самого кафе.

Пластик быстро вспыхнул, а мужчин не спеша удалился с места происшествия.

- Сообщение о повреждении веранды по адресу Краснолесья, 49 поступило в отдел полиции №4. В ходе осмотра установлено, что сооружение значительных повреждений не получило. Полицейские разыскивают мужчину, причастного к инциденту,- рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В полицию подано заявление о возбуждении уголовного дела за умышленный поджог.