В День города на улицах Екатеринбурга можно будет привиться от COVID-19

Привиться от коронавируса можно будет прямо в мобильных пунктах на улицах города Фото: Олег ЗОЛОТО

В День города 2022 в Екатеринбурге на улицах установят несколько мобильных ФАПов: в Парке Маяковского, на Октябрьской площади, в микрорайоне Академический рядом с Преображенским парком.

Здесь можно поставить прививку от коронавируса, а также получить услуги, связанные с диспансеризацией, здесь можно будет проверить свое здоровье. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

Отметим, что в августе заболеваемость коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области подскочила в несколько раз. На повестке дня стоит вопрос о возвращении масочного режима в отдельных учреждениях региона.