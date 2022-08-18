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На здоровье18 августа 2022 12:58

В День города на улицах Екатеринбурга можно будет привиться от COVID-19

Где можно привиться от коронавируса в День города в Екатеринбурге - адреса
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
Привиться от коронавируса можно будет прямо в мобильных пунктах на улицах города

Привиться от коронавируса можно будет прямо в мобильных пунктах на улицах города

Фото: Олег ЗОЛОТО

В День города 2022 в Екатеринбурге на улицах установят несколько мобильных ФАПов: в Парке Маяковского, на Октябрьской площади, в микрорайоне Академический рядом с Преображенским парком.

Здесь можно поставить прививку от коронавируса, а также получить услуги, связанные с диспансеризацией, здесь можно будет проверить свое здоровье. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник Управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

Отметим, что в августе заболеваемость коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области подскочила в несколько раз. На повестке дня стоит вопрос о возвращении масочного режима в отдельных учреждениях региона.