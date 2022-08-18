Свердловская железная дорога запускает конкурс-челлендж «Осторожно – ЖД переезд»

Мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Самыми распространенными причинами ДТП на переездах являются проезд автотранспорта на запрещающий сигнал переездного светофора, объезд закрытых шлагбаумов и невнимательность автомобилистов. Железнодорожники хотят напомнить водителям о том, что переезд – один из сложных участков дороги, при пересечении которого необходимо быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Благодаря соцсетям этот посыл можно донести до большого количества автомобилистов, в том числе молодых, имеющих маленький водительский стаж.

Участниками челленджа могут стать жители Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО (т.е. в границах СвЖД). Им предлагается сделать фото или видео на тему важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении ж/д переезда. Пост нужно разместить в социальной сети и, по правилам челленджа, передать эстафету следующему участнику (отметить его аккаунт под своим постом). Во время съемки сюжета участники должны обязательно соблюдать правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры и не мешать другим участникам дорожного движения.

Конкурс начнется 19 сентября продлится до 23 сентября.

Чтобы организаторы смогли ознакомиться с работами и определить победителей, в тексте поста необходимо указать хештег #Осторожно_ЖД_переезд, а в комментариях – населенный пункт.

Ознакомиться с условиями и порядком проведения челленджа можно в Положении по ссылке.

Для привлечения внимания к проблеме безопасности на переездах и повышения уровня водительской дисциплины железнодорожники используют различные формы профилактической работы: акции на переездах, разъяснительные беседы в автотранспортных предприятиях и в автошколах, размещение тематических материалов в СМИ, соцсетях и на объектах наружной рекламы. Эта работа приносит свои плоды. В целом по сети ОАО «РЖД» количество ДТП в 1 полугодии 2022 года снизилось на 18% к аналогичному периоду 2021 года (109 против 133).