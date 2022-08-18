В Екатеринбурге перекроют несколько важных улиц

перекрытия коснутся улиц Омская, Чистая, Онежская и Мастеров, а также переулков Алма-Атинский и Мельковский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в августе и сентябре 2022 года перекроют несколько важных улиц. На них пройдут строительные и дорожные работы. Об этом сообщает мэрия.

С 19 августа по 12 августа ограничат движение на улице Омская в районе дома №3 по улице Уральской до Сулимова. Там ООО «ИнТех» будет вести работы по модернизации магистральных тепловых сетей.

С 27 по 31 августа перекроют улицу Чистая от Трубачева до Сибирского тракта. ООО «ГУДСР» займется там реконструкцией улицы Новокольцовской. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Трубачева и Бордюрной.

С 8 по 30 сентября закроют движение транспорта на перекрестке переулка Алма-Атинского и улицы Онежской. Там специализированный застройщик «Атлас Для Тебя» будет прокладывать тепловые сети.

С 12 по 17 сентября ограничат движение по улице Мастеров между Артинской и Подгорной. Участок будет закрыт из-за работ по прокладке кабельной линии, которыми займется ООО «Электра-Плюс».

С 20 сентября по 20 октября закроют проезд по переулку Мельковскому от проспекта Космонавтов до дома №3 в переулке. Там специалисты будут восстанавливать нарушенное при строительстве водопровода благоустройство. Объезд будет организован по улицам Артинской, Армавирской и Завокзальной.