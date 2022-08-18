В Югре молочная продукция будет продаваться со специальной маркировкой

С 1 сентября вся молочная продукция получит специальную маркировку Фото: Денис КОРАБЛЕВ

С 1 сентября 2022 года в Югре молочные продукты будут продавать, передавая информацию о них в систему «Честный знак» через онлайн-кассы. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Сейчас к системе подключены 456 участников розничного рынка из 2 445. Власти региона уверены, что этого мало. Поэтому с 1 сентября обязательной станет маркировка молочных продуктов, включая мороженное, сыр, творог, молоко, йогурт, кефир, сливочное масло и другие товары.

Маркировка поможет отследить время и место производства продукта, этап реализации товара. Продажа товара без кода наказывается штрафом и конфискацией товара.

К 2024 году национальная система маркировки охватит все сферы торговли.