В Академическом иномарка сбила подростка на электросамокате

ДТП произошло на проспекте Академика Сахарова. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около десяти утра 18 августа на проспекте Академика Сахарова Hyundai Accent сбил 16-летнюю девочку на электросамокате. Подросток пересекала пешеходный переход. Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- В момент ДТП на перекрестке по техническим причинам временно не работали светофорные объекты, - говорится в сообщении.

Подросток пострадала. Ее со ссадинами на запястьях и бедрах доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили ее домой.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мощность электросамоката составляет 350 ватт. Такой транспорт приравнивается к мопеду и для управления им нужны водительские права. На подростка составили административные материалы за управление удостоверения, отсутствие мотошлема и движение по тротуару.

Помимо этого, информацию об инциденте передали в отдел по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законного представителя подростка к административной ответственности.