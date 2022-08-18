В VEER Mall отметят День народов Урала

Фестиваль состоится 21 августа 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

21 августа с 14 до 17 часов в торгово-развлекательном центре VEER Mall на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге отметят День народов Урала. Праздник пройдет в формате фестиваля. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На площадке ТРЦ выступят десятки творческих коллективов и народных мастеров, которые представят свое творчество.

Что можно будет посмотреть в ТРЦ VEER Mall 21 августа в День народов Урала:

1. Концерт на площадке у главного входа, где будут звучать песни, а также покажут национальные танцы. Здесь же презентуют национальные костюмы.

2. Свои изделия покажут народные мастера.

3. Каждый сможет разучить основные движения народных танцев на мастер-классах.

4. На площадке у торгово-развлекательного центра можно будет научиться стрельбе из лука и обращению с казацкой шашкой.

5. На втором этаже ТРЦ будет работать фотовыставка «Урал многонациональный», созданная по материалам ИА «Уральский меридиан». Работы посвящены многообразию национального быта и культуры уральцев.

6. В 17 часов на площади в ТРЦ VEER Mall состоится массовое исполнение уральской кадрили.