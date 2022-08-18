В Екатеринбурге мужчина с камнем в руках напал на подростка-самокатчика

Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом левой теменной кости черепа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестный напал на подростка, который ехал на электросамокате, и ударил его камнем по голове. Родители пострадавшего мальчика рассказывают, что все произошло 11 августа в промежутке времени с 13:00 до 13:30 по улице Малышева 111.

По информации паблика «Инцидент. Екатеринбург», мужчина уронил подростка и бросил ему камнем в голову. В итоге ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом левой теменной кости черепа.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 1. Службой участковых уполномоченных территориального ОВД проводится проверка, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции добавили, что всем, кто располагает информацией о происшествии, необходимо позвонить по телефонам: (343)3564201 или 102(02).