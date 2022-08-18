На трассе в ХМАО автобус врезался в «КамАЗ»

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: ГИБДД региона

На трассе в Нефтеюганском районе автобус «ПАЗ» врезался в «КамАЗ», который стоял на обочине дороги из-за поломки. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную скорость, из-за чего влетел в «КамАЗ». В ДТП травмы получили водители, а также два пассажира автобуса.

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе произошло 6 ДТП, в которых травмы получили 8 человек, включая двоих детей.

В нетрезвом состоянии задержано 9 водителей, и один за отказ пройти медицинское освидетельствование.