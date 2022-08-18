В Екатеринбурге районная администрация заплатит женщине больше полумиллиона за испорченный автомобиль

Пострадавшая обратилась в суд, так как посчитала, что ущерб ей причинили из-за ненадлежащего благоустройсва территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге администрация Орджоникидзевского района заплатит женщине больше 570 тысяч рублей за упавшее на ее машину дерево. В сентябре прошлого года местная жительница оставила свой Toyota Land Cruiser на парковке в переулке Симбирском.

- Рядом с паковкой росли деревья, одно из которых упало на машину. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 546.4 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Пострадавшая обратилась в суд, так как посчитала, что ущерб ей причинили из-за ненадлежащего благоустройсва территории по вине чиновников. Экспертиза признала дерево гнилым.

- Судебная коллегия по гражданским делам определила вину ответчика в причинении ущерба истцу в размере 100 %. С ответчика взыскано в счет возмещения материального ущерба 546 400 рублей, расходы на экспертизы и оценку повреждений, - добавили в суде.