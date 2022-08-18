В День города в Екатеринбурге ограничат скорость на электросамокатах

Ограничивать скорость электросамокатов будут в центре города, где ожидается массовое скопление людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 августа, в День города, сервисы кикшеринга ограничат скорость на электросамокатах до 7-8 километров в час. Об этом сообщает мэрия.

- Каждая из трех кикшеринговых компаний, действующих в Екатеринбурге, внесет в программу своих приложений ограничения и, как только самокат попадет в обозначенную зону, скорость автоматически будет снижена, - рассказал зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

Ограничивать скорость электросамокатов будут в центре города, где ожидается массовое скопление людей. Такой режим будет действовать с 09:00 до 24:00 субботы.

Сниженная скорость будет включаться границах улиц Малышева – Хохрякова – Антона Валека – проспект Ленина – Бориса Ельцина – Челюскинцев – Никонова – проезд мимо ККТ «Космос» от улицы Никонова до улицы Царской – Толмачева.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в День города ограничат продажу алкоголя. Ограничения коснутся нескольких зон.