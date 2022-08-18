Полицейские Екатеринбурга поучаствовали в акции «Зарядка со стражем порядка»

Фото: предоставлено УВМД России по Екатеринбургу

Полицейские из Екатеринбурга присоединились к всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка». Как правило, спортивное мероприятие проходит в детских учреждениях региона. В частности, 10 августа правоохранители приехали в ДОЛ «Юность» в Верхней Сысерти.

- Спортивную часть программы провел специалист отделения профессиональной подготовки Евгений Иванов. Ребята с азартом выполняли комплекс упражнений вслед за полицейским-инструктором, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: предоставлено УВМД России по Екатеринбургу

Позже перед подростками выступил кинолог Денис Мирсаитов и его служебный пес Рэй. Четвероногий сотрудник продемонстрировал несколько трюков, приведших маленьких зрителей в восторг.

- Также были организованы конкурсы на знание правил дорожного движения. Инспектор пропаганды ГИБДД Наталья Санникова напомнила детям о правилах безопасного поведения на дороге, - добавили в полиции.

Фото: предоставлено УВМД России по Екатеринбургу

Кстати, подобную акцию сотрудники городского УМВД проводят ежегодно.