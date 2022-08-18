Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Всего за семь месяцев ВТБ перечислил на счета пенсионеров более 100 млрд рублей.

Пенсионерам, получающим выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток до 100 000 рублей по счету без других дополнительных условий. Люди старшего поколения имеют возможность снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии, а их счета и карты ВТБ бесплатно страхует на случай мошеннических действий. Около 11 тыс. клиентов начали получать пенсию на карту банка, воспользовавшись сервисом по переводу пенсии в ВТБ Онлайн и на сайте банка. При этом оформить заявление на перевод можно также и в отделениях ВТБ – этот способ выбрали около 80 тыс. пенсионеров.

«В рамках концепции семейного капитала ВТБ создает удобные и доступные сервисы для всех членов семьи. Для каждой категории клиентов мы запустили специальные условия поддержки, в том числе для людей старшего поколения. Мы предлагаем тем, кто получает пенсию на карту ВТБ, разовую финансовую помощь от банка и сопоставимый с доходностью по депозитам процент по текущему счету. Сотни тысяч наших клиентов пожилого возраста уже пользуются преимуществами сотрудничества с ВТБ, и мы видим, что их число стабильно растет», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

Стратегия развития семейного капитала ВТБ направлена на адресную поддержку населения и объединяет комплекс продуктов и сервисов, актуальных на всех этапах семейной жизни – от рождения ребенка до выплаты пенсии. В рамках концепции банк предлагает собственные финансовые и нефинансовые меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения. Например, бесплатную страховку для детей на случай онкологии, льготные условия по ипотеке, цифровые сервисы для распоряжения маткапиталом, оформления налоговых вычетов и подачи заявок на соцвыплаты от государства. С 2021 года ВТБ оформил бесплатную страховку от действий мошенников для 1,3 млн клиентов, получающих пенсию или детские выплаты на карту банка.