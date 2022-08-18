Футбольный клуб «Урал» расторг контракт с 22-летним нападающим Кириллом Колесниченко

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» принял решение расторгнуть контракт с 22-летним нападающим Кириллом Колесниченко по взаимному согласию сторон. Молодой форвард провел в стане «шмелей» один сезон.

- Футболист пришел в наш клуб прошлым летом. За главную команду он провел 19 матчей. Благодарим Кирилла за игру! Желаем удачного продолжения карьеры, - сообщает пресс-служба клуба «Урал».

В предыдущие годы Кирилл Колесниченко защищал цвета таких команд, как Чертаново, Ротор, Кайрат, СКА-Хабаровск.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник сборной России Юрий Газинский стал игроком ФК «Урал». Контракт с бывшим игроком «Краснодара» подписан на два года, первую тренировку в составе новой команды Газинский проведет 18 августа. А вот новым тренером несколько дней назад стал Виктор Гончаренко.