ФСБ проведет учения на стадионе в Екатеринбурге

В ФСБ просят горожан сохранять спокойствие и выполнять установки, полученные от силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское УФСБ 18 и 19 августа будет проводить антитеррористические учения около Уральской футбольной академии. Об этом сообщает само ведомство.

- В мероприятии примут участие правоохранительные органы, экстренные службы, представители органов исполнительной власти и администрации спортивного объекта. В ходе учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы, - говорится в сообщении.

Учения будут идти с 15:00 18 августа по 12:00 19 августа. Мероприятия пройдут на территории, прилегающей к спортивному комплексу Уральской футбольной академии на улице Фестивальная, 10. Район проведения учений ограничен улицами Донбасская, Кировградская, Фестивальная и 22-го Партсъезда.

В ФСБ просят горожан сохранять спокойствие и выполнять установки, полученные от силовиков. В случае необходимости екатеринбуржцев просят оказывать содействие правоохранителям.