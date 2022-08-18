Завершены поиски трех парней из Екатеринбурга, потерявшихся в горах Челябинской области

Спасатели вышли на след пропавших уральцев в восьмом часу утра в четверг, 18 августа. Фото: Поисково-спасательный отряд Челябинской области

В среду вечером в Челябинской области произошло ЧП - три туриста из Екатеринбурга потерялись на одной из гор национального парка «Таганай». Они позвонили в МЧС и рассказали, что поднялись на вершину Откликной гребень, но когда спускались обратно в лагерь, то заблудились. При этом молодые люди были легко одеты, не взяли снаряжение и палатку, а в горах температура воздуха опустилась до +7 градусов и пошел дождь. На место ЧП был направлен поисково-спасательный отряд Челябинской области.

- В семь часов утра в четверг их заметили на западном склоне гребня, - рассказали в поисково-спасательной отряде.

Спасатели проводили туристов обратно к лагерю. Медицинская помощь им не понадобилась