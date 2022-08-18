Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
На здоровье18 августа 2022 8:43

Взрыв на Солнце может подорвать здоровье ямальцев

Медики выступили с предупреждением к жителям региона
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Взрыв на солнце может повлиять на здоровье метеозависимых людей

Взрыв на солнце может повлиять на здоровье метеозависимых людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мощный взрыв на Солнце, который произошел 15 августа 2022 года, может серьезно ударить по здоровью жителей Ямала. В связи с этим медики выступили с предупреждением к жителям региона.

Как пишет информационный портал «Ямал 1», заряженные частицы достигли Земли 18 августа, из-за чего может возникнуть геомагнитная буря, влияющая на здоровье людей.

В окружном центре медицинской профилактики Ямала сообщили, что магнитная буря может спровоцировать головную боль, слабость и снижение работоспособности. В связи с этим, метеочувствительным людям стоит обратить внимание на свое здоровье.

Нужно принимать назначенные врачом лекарства, исключить перенапряжение, соблюдать режим отдыха и вовремя лечь спать.