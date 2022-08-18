Звание «Мать-героиня» могут получить 33 свердловчанки

В Качканаре живут Наталья и Сергей Седых, которые воспитывают 12 детей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области звание «Мать-героиня» и выплату в миллион рублей могут получить 33 женщины, которые воспитывают 10 и более детей. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Восемь семей с десятью и более детьми проживают в Екатеринбурге. Три таких семьи проживают в Нижнем Тагиле, по две – в Качканаре и Серове, - говорится в сообщении.

Также по одной семье проживает в Кушвинском, Верхотурском, Невьянском, Краснотурьинском, Ивдельском, Новолялинском, Березовском, Белоярском, Красноуфимском, Верхнесалдинском, Слободо-Туринском, Полевском, Шалинском, Байкаловском, Талицком и Тугулымском городских округах, а также в Богдановиче и Каменске-Уральском.

В Качканаре живут Наталья и Сергей Седых. Пара воспитывает 12 детей. Наталья после школы окончила курсы штукатура-маляра и устроилась работать на «Качканарский горно-обогатительный комбинат». Позже, во время поездки в Иркутск, она познакомилась с Сергеем. Будущий муж покорил Наталью своими стихами и романтическими записками.

- Я понимала, что это мой мужчина. Он очень нежный и ласковый, поэтому я и нарожала ему столько детей, – рассказала мама семейства.

Звание «Мать-героиня» будет присваиваться при достижении десятым ребенком возраста одного года. При этом все дети на момент получения звания должны быть живы. Исключением являются случаи, когда кто-то из детей пропал без вести либо погиб при защите отечества или исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов или ЧС.