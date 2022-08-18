Жителю Североуральска вынесли приговор за кражу денег с карты пенсионерки

После направления уголовного дела в суд подсудимый возместил потерпевшей ущерб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске вынесли приговор Александру Козлову, который украл 16 тысяч рублей с найденной на улице карты пенсионерки. Ему назначили штраф в 110 тысяч рублей в доход государства, сообщает прокуратура Свердловской области.

- После направления уголовного дела в суд подсудимый возместил потерпевшей пенсионерке причиненный преступлением ущерб, - говорится в сообщении.

Осужденный нашел карту пенсионерки в феврале 2022 года около дома № 16 по улице Ватутина. Мужчина в течение дня неоднократно совершал с нее покупки в магазинах.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 32-летенго кладовщика одной из компаний подозревают в краже продукции на 450 тысяч рублей. Организация заметила недостачу и обратилась 9 августа в полицию.