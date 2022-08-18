В Екатеринбурге осудят лжецелительницу, продававшую «магические» свечи

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге осудят лжецелительницу, которая продавала «магические» свечи. 33-летнюю мошенницу подозревают в серии преступлений на территории города. Известно, что она предлагала своим жертвам за крупную сумму чудодейственные предметы для восстановления здоровья.

- Накануне в полицию обратилась 52-летняя женщина и рассказала, что потеряла порядка 300 тысяч. По словам заявительницы, еще в ноябре 2020 года она через свою знакомую обратилась к «целительнице», которая пообещала ей решить проблемы со здоровьем ее мужа, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Пострадавшей предложили свечи, якобы обладающие исцеляющей силой, а также провели сеансы по снятию порчи. Жертвами лжецелительницы становились именно жители уральской столицы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Правоохранители предполагают, что на счету лжецелительницы может быть несколько десятков преступлений. Если вы узнали эту женщину, позвоните по телефонам (343)356-42-04 (Дежурная часть ОП № 4) или 102 (02).