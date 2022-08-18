Пожароопасный сезон в регионе начался еще в апреле, а завершится только осенью Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области за минувшие сутки площадь лесных пожаров сократилась в 20 раз. Накануне специалистам Уральской авиалесоохраны удалось ликвидировать крупный пожар в труднодоступном районе Ивдельского лесничества: на борьбу с ним ушло больше десяти дней.

- Всего зарегистрировано шесть природных пожаров на площади 22 гектара. Очаги в лесных массивах Березовского городского округа, под Екатеринбургом и Верхней Пышмой, в Алапаевском и Невьянском лесничествах, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Все эти пожары сейчас являются локализованными. При этом пожароопасный сезон в регионе начался еще в апреле, а завершится только осенью, когда на Урал придут дожди и низкие температуры воздуха.

- Специалисты предупреждают, что в сухую жаркую погоду даже небольшой источник огня может стать причиной большого пожара, - добавили в департаменте.