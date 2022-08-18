В Екатеринбурге кладовщик украл продукции у компании на 450 тысяч рублей

Расследование дела продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летенго кладовщика одной из компаний подозревают в краже продукции на 450 тысяч рублей. Организация заметила недостачу и обратилась 9 августа в полицию. Об этом сообщает городское УМВД.

- В ходе проведенной проверки было установлено лицо, причастное к хищению товара. Как выяснилось, один из работников фирмы, являясь старшим кладовщиком и используя свое служебное положение, в течение нескольких месяцев выводил со склада организации вверенную ему продукцию, - говорится в сообщении.

Кладовщик уже дал признательные показания. Он рассказал, что продавал украденное. Вырученные деньги тратил на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело за присвоение с использованием служебного положения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.