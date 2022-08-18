Известно, что на эти цели потратят более чем 1,7 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме к концу 2023 года построят новую школу. Планируется, что ее возведут в рамках государственно-частного партнерства. Образовательное учреждение будет оснащено современным интерактивным оборудованием, компьютерами, оргтехникой и всем необходимым для комфортного обучения.

- Государственно-частное партнерство – это сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная. До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети.

Известно, что на эти цели потратят более чем 1,7 миллиарда рублей. После возведения нового корпуса почти в 2,5 раза увеличится площадь школы №4, и в ней сможет обучаться 1135 учеников.

- Кстати, в регионе уже реализуются муниципальные концессии в сфере образования. Так, в Ревде и в Каменске-Уральском на принципах государственно-частного партнерства действуют детские сады, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.