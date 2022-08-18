На Урале появится новый деревянный храм-памятник

Фото: пресс-службе фонда святой Екатерины

В Свердловской области возведут новый деревянный храм-памятник, который будет посвящен основателю Богдановича, генералу Евгению Васильевичу. На объект уже прибыли специалисты и техника. Планируется, что его строительство завершится к 2024 году

- Епископ Каменский и Камышловский Мефодий дал свое благословение на возведение храма, а жители города приняли участие в молебне перед стартом строительных работ. Храм будет построен в непосредственной близости от прихода святой Екатерины, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Известно, что до осени подготовят фундамент, а вот сруб будет готов к весне следующего года: с потеплением его соберут, обустроят кровлю, установят купола и кресты.

- По словам благочинного Богдановичского округа иеромонаха Гавриила (Горина), идея построить храм основателю города генералу Евгению Васильевичу Богдановичу принадлежит всему приходу, - добавили в фонде.