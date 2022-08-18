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Общество18 августа 2022 4:33

В Ревде мужчина начал выплачивать алименты только после возбуждения уголовного дела

Уралец задолжал своим детям 270 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчина был обязан переводить треть своего заработка детям

Мужчина был обязан переводить треть своего заработка детям

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ревде мужчина начал выплачивать алименты и устроился на работу только после того, как его привлекли к уголовной ответственности. Местный житель задолжал 270 тысяч рублей на содержание двух сыновей трех и восьми лет: он был обязан переводить треть своего заработка детям.

- Должник уведомлен о возбуждении исполнительного производства, постановление о возбуждении вручено ему лично. Однако никаких действий по оплате алиментов мужчина не предпринимал, иной материальной помощи детям не оказывал, пояснял, что не трудоустроен, - рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

На мужчину составили административный протокол и назначили 20 часов обязательных работ, но и тогда уралец решил уклониться от своих обязанностей. Только после возбуждения уголовного дела и наказания в виде девяти месяцев исправительных работ горе-отец погасил долг в размере 271 тысячи полностью.