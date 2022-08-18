В Ревде мужчина начал выплачивать алименты только после возбуждения уголовного дела

Мужчина был обязан переводить треть своего заработка детям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ревде мужчина начал выплачивать алименты и устроился на работу только после того, как его привлекли к уголовной ответственности. Местный житель задолжал 270 тысяч рублей на содержание двух сыновей трех и восьми лет: он был обязан переводить треть своего заработка детям.

- Должник уведомлен о возбуждении исполнительного производства, постановление о возбуждении вручено ему лично. Однако никаких действий по оплате алиментов мужчина не предпринимал, иной материальной помощи детям не оказывал, пояснял, что не трудоустроен, - рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

На мужчину составили административный протокол и назначили 20 часов обязательных работ, но и тогда уралец решил уклониться от своих обязанностей. Только после возбуждения уголовного дела и наказания в виде девяти месяцев исправительных работ горе-отец погасил долг в размере 271 тысячи полностью.