В Среднеуральске толпа подростков избила мужчину

Мужчина пытался разнять драку, но сам стал жертвой нападения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске разъяренная толпа подростков избила мужчину. При этом у одного из нападавших в руках была разбитая бутылка, которую вскоре также запустили в сторону взрослого уральца.

- Мужчина до этого разнимал драку, где толпой избивали мелкого. Когда мелкий убежал, они переключились на мужчину, толпой и с «розочкой» в руках, - рассказал очевидец происшествия в паблике Вконтакте «Верхняя Пышма. Среднеуральск. 8 район».

- По факту конфликта в дежурную часть обращений от граждан не поступало. Сотрудниками полиции данное происшествие зарегистрировано, личности участников конфликта установлены. Проводится проверка в рамках действующего законодательства, по результатам виновные лица будут привлечены к ответственности, - сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский»

Напомним, в Нижнем Тагиле компания подростков набросилась на мужчину, который сделал им замечание. Инцидент произошел 12 мая возле подъезда дома на Орджоникидзе. По предварительным данным, 10 подростков от 13 до 16 лет вышли из подъезда этого дома, получив несколько замечаний от местных жителей за шум.