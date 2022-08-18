В Екатеринбурге мужчина заметил открытую дверь квартиры и обокрал спящую соседку

В ходе осмотра полицейский пес «Ночной Дозор» уверенно взял след и через пару минут привел сотрудников к соседской двери. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге местный житель обокрал свою спящую соседку, когда заметил, что дверь ее квартиры осталась открытой. В полицию обратилась женщина, которая проживает в доме на улице Титова. Она рассказала, что прямо из ее жилища неизвестные утащили сумку, в которой находились 36 тысяч рублей, а также документы.

- В целом порядок в квартире нарушен не был, каких-то подозрительных шумов ночью женщина не слышала. В ходе осмотра полицейский пес «Ночной Дозор» уверенно взял след и через пару минут привел сотрудников к соседской двери, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Под подозрение попал 52-летний мужчина, который трудится разнорабочим, ранее он не был судим. Он тут же признался в содеянном и рассказал, что кража произошла рано утром, он взял с порога первую попавшуюся вещь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы, - добавили в полиции.